Нидерланды попросили Киев не выдавать России ценного свидетеля по делу МН17





Как сообщает украинская Генпрокуратура, по мнению Вестербеке, в случае передачи Цемаха Москве, допросить его больше не представится возможным. При этом Владимир Цемах сейчас является одним из подозреваемых в рамках расследования дела о крушении самолета малазийских авиалиний в небе над Украиной. В июле этого года суд в Киеве арестовал Цемаха на два месяца по подозрению в терроризме и причастности к крушению рейса МН17.Спустя какое-то время появились данные о том, что Москва настаивает на включении тайно вывезенного спецслужбами Украины с территории ДНР свидетеля в списки на обмен заключенными. Многие эксперты при этом также уверены, что передача Цемаха России может развалить расследование и позволить Москве добиться отмены антироссийских санкций Евросоюзом.