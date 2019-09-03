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Нидерланды попросили Киев не выдавать России ценного свидетеля по делу МН17

Возможность допросить бывшего командира ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха является делом исключительной важности для дальнейших разбирательств в деле о крушении рейса МН17. С таким заявлением выступил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, попросив украинских коллег не передавать Цемаха России в рамках взаимного обмена заключенными.
Нидерланды попросили Киев не выдавать России ценного свидетеля по делу МН17

Как сообщает украинская Генпрокуратура, по мнению Вестербеке, в случае передачи Цемаха Москве, допросить его больше не представится возможным. При этом Владимир Цемах сейчас является одним из подозреваемых в рамках расследования дела о крушении самолета малазийских авиалиний в небе над Украиной. В июле этого года суд в Киеве арестовал Цемаха на два месяца по подозрению в терроризме и причастности к крушению рейса МН17.

Спустя какое-то время появились данные о том, что Москва настаивает на включении тайно вывезенного спецслужбами Украины с территории ДНР свидетеля в списки на обмен заключенными. Многие эксперты при этом также уверены, что передача Цемаха России может развалить расследование и позволить Москве добиться отмены антироссийских санкций Евросоюзом.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:31

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