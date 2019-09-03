Найдено тело пропавшего в Заполярье туриста, рядом ждала собака





Сообщается, что 66-летний мужчина прибыл на стоянку Ловозерского горно-обогатительного комбината еще 27 июля. Здесь он припарковал свою машину и сообщил, что планирует побывать на Сейдозере с возвращением на следующий день. После этого мужчину никто не видел, в результате чего были организованы его поиски. Найти его удалось лишь 2 сентября. Тело погибшего находилось в трех с половиной километров от парковки. Во время первичного осмотра погибшего никаких насильственных признаков смерти выявлено не было.Примечательно, что рядом с погибшим все это время находились его личные вещи: преимущественно продукты питания и специальное туристическое снаряжение. Здесь же сидела и собака, которая по некоторым данным, принадлежала мужчине. Сейчас по данному факту проводится проверка, назначена экспертиза, по итогам которой следователи рассчитывают установить точную причину смерти гражданина.