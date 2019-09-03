ВМФ России получит уникальный самолет-амфибию А-42 «Альбатрос»





Разработка этой техники была приостановлена еще в 1993 году. Сегодня она проходит модернизацию и в скором времени будет принята на вооружение. На борту самолета-амфибии А-42 будет установлено оборудование, позволяющее ему выявлять, осуществлять наблюдение и слежку за атомными подводными лодками. Более того, летательный аппарат легко справляется со штормом и другими неблагоприятными погодными условиями.Обладает «Альбатрос» и довольно богатым вооружением. В частности, самолет переносит на борту торпеды и глубинные бомбы, на нем также установлено тепло-телевизионное оборудование нового поколения, специальные навигационный комплекс и современная навигационная система.Главная же особенность самолета в том, что он представляет собой крупнейший в мире гидросамолет с габаритной длиной 45 метров и максимальной взлетной массой в 90 000 килограмм.