Эксперты: Пять крупных экономик мира находятся на волоске от кризиса





Так, во втором квартале текущего года зафиксировано 25-процентное падение ВВП. Большое влияние на этот показатель оказали опасения инвесторов и представителей бизнеса по поводу возможных последствий выхода страны из состава Европейского Союза. Замедлился также рост ВВП. На Апеннинах, утверждают эксперты, фиксируется падение промпроизводства, что также дает весьма ощутимый негативный эффект.Еще одна крупная европейская страна в этом списке –. Здесь по словам аналитиков наблюдается сильнейшая зависимость от экспорта товаров в Китай и США, на фоне торговой войны которых показатели начали снижаться. В особенно сложной ситуации оказались крупные немецкие автопроизводители.Довольно серьезные проблемы испытывает. ВВП этой страны падает второй квартал подряд, и если пока полноценной рецессии Мехико сумел избежать, то до конца года стране все равно не стоит рассчитывать на улучшения. В похожей ситуации оказалась и, где явные признаки падения экономики наблюдались во втором квартале 2019 года. С учетом того, что Бразилия считается крупнейшей экономикой в Южной Америке, ее национальные проблемы, утверждают аналитики, обязательно отразятся на общем положении дел в регионе.