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Эксперты: Пять крупных экономик мира находятся на волоске от кризиса

По словам экспертов, на сегодняшний день сразу пять крупных экономик мира находятся в рецессии. По мнению опытных экономистов, указанные страны находятся буквально в шаге от серьезного кризиса.
Эксперты: Пять крупных экономик мира находятся на волоске от кризиса

Так, во втором квартале текущего года зафиксировано 25-процентное падение ВВП Великобритании. Большое влияние на этот показатель оказали опасения инвесторов и представителей бизнеса по поводу возможных последствий выхода страны из состава Европейского Союза. Замедлился также рост ВВП Италии. На Апеннинах, утверждают эксперты, фиксируется падение промпроизводства, что также дает весьма ощутимый негативный эффект.

Еще одна крупная европейская страна в этом списке – Германия. Здесь по словам аналитиков наблюдается сильнейшая зависимость от экспорта товаров в Китай и США, на фоне торговой войны которых показатели начали снижаться. В особенно сложной ситуации оказались крупные немецкие автопроизводители.

Довольно серьезные проблемы испытывает мексиканская экономика. ВВП этой страны падает второй квартал подряд, и если пока полноценной рецессии Мехико сумел избежать, то до конца года стране все равно не стоит рассчитывать на улучшения. В похожей ситуации оказалась и Бразилия, где явные признаки падения экономики наблюдались во втором квартале 2019 года. С учетом того, что Бразилия считается крупнейшей экономикой в Южной Америке, ее национальные проблемы, утверждают аналитики, обязательно отразятся на общем положении дел в регионе.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:11

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