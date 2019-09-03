Эксперт назвал потенциальное место начала Третьей мировой войны с участием России





По мнению специалиста, проблема возможного начала войны носит глобальный масштаб и грозит серьезными последствиями для всех стран мира. Как утверждает эксперт, если между Москвой и Вашингтоном начнется настоящий вооруженный конфликт, то столкновение военных сил двух стран, скорее всего, должно произойти в водах Черного моря. А вот причиной для этого конфликта могут послужить учения Sea Breeze, которые проходят в Украине.В этой связи Голдстайн предполагает, что в первые часы возможной войны российский арсенал нанесет сокрушительный удар по военно-морским силам Соединенных Штатов и НАТО. Более того, утверждает он, не стоит ожидать какого-то преимущества, которое США могли бы получить благодаря своим авианосцам, поскольку режим движения судов в проливах по конвенции Монтре регулируется властями Турции.Чтобы избежать масштабных потерь, Лайл Голдстайн настоятельно рекомендует Белому дому пересмотреть собственную стратегию и уделить как можно больше внимания разработке новых БПЛА и подводного флота.