В США пес угнал Mercedes и устроил ДТП
Семейная пара из американского города Сан-Франциско, похоже, надолго запомнит правило не оставлять своего питомца запертым в салоне своего автомобиля Mercedes S430. Техническая особенность этой модели позволила их псу по кличке Дюк переключить КПП на нейтральную передачу, покататься за рулем и даже устроить ДТП.
Хозяева Дюка позднее рассказали представителям местной прессы о том, каким образом псу удалось провернуть такой трюк. По их словам, псу каким-то образом удалось обмотать своим поводком рычаг трансмиссии и перевести его из парковочного режима в нейтральный, поскольку в их автомобиле селектор КПП переключается даже без нажатия на тормоз. Вероятнее всего, ничего не подозревавший пес воспользовался именно этим способом.
В результате автомобиль свободно покатился, задел мусорный бак и протаранил бетонное ограждение. Когда владельцы вернулись на парковку и увидели, что произошло с их авто, они были удивлены разбросанными вокруг элементами ограждения и тем, что их Mercedes попросту свисал с бордюра. Пес тем временем гордо восседал на месте водителя, даже не догадываясь, что только что наделал. К счастью, в этом происшествии обошлось без пострадавших.
Хозяева Дюка позднее рассказали представителям местной прессы о том, каким образом псу удалось провернуть такой трюк. По их словам, псу каким-то образом удалось обмотать своим поводком рычаг трансмиссии и перевести его из парковочного режима в нейтральный, поскольку в их автомобиле селектор КПП переключается даже без нажатия на тормоз. Вероятнее всего, ничего не подозревавший пес воспользовался именно этим способом.
В результате автомобиль свободно покатился, задел мусорный бак и протаранил бетонное ограждение. Когда владельцы вернулись на парковку и увидели, что произошло с их авто, они были удивлены разбросанными вокруг элементами ограждения и тем, что их Mercedes попросту свисал с бордюра. Пес тем временем гордо восседал на месте водителя, даже не догадываясь, что только что наделал. К счастью, в этом происшествии обошлось без пострадавших.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:21