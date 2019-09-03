В США пес угнал Mercedes и устроил ДТП





Хозяева Дюка позднее рассказали представителям местной прессы о том, каким образом псу удалось провернуть такой трюк. По их словам, псу каким-то образом удалось обмотать своим поводком рычаг трансмиссии и перевести его из парковочного режима в нейтральный, поскольку в их автомобиле селектор КПП переключается даже без нажатия на тормоз. Вероятнее всего, ничего не подозревавший пес воспользовался именно этим способом.В результате автомобиль свободно покатился, задел мусорный бак и протаранил бетонное ограждение. Когда владельцы вернулись на парковку и увидели, что произошло с их авто, они были удивлены разбросанными вокруг элементами ограждения и тем, что их Mercedes попросту свисал с бордюра. Пес тем временем гордо восседал на месте водителя, даже не догадываясь, что только что наделал. К счастью, в этом происшествии обошлось без пострадавших.