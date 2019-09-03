Житель Петербурга до смерти забил мужчину стволом дерева





Как сообщает надзорное ведомство, следствием было установлено, что в ночь на 12 июня 2018 года подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии возле трансформаторной подстанции у 27-го дома по Тихорецкому проспекту, нанес пострадавшему не менее девяти ударов фрагментом ствола дерева по голове. От полученных в результате этого нападения травм пострадавший впоследствии скончался.Сам обвиняемый полностью признал свою вину в совершении этого преступления. В результате мужчина был приговорен судом к четырем с половиной годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии со строгим режимом содержания осужденных.