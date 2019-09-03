Сатановский спрогнозировал появление у Ирана ядерного оружия





Ядерные вооружения в руках Ирана, уверен эксперт, можно считать лишь вопросом времени. В то же время, уверен Евгений Сатановский, никакие санкции не смогут изменить ситуацию. «Россия сегодня делает все, что от нее зависит, чтобы минимизировать для Тегерана последствия недавних громких заявлений отдельных иранских политиков. Ахмадинеджада в этом смысле можно считать уникальным человеком», - подчеркивает эксперт.Востоковед также добавил, что нужно просчитывать все вероятные изменения в глобальной системе, направленной на нераспространение ядерных вооружений, которые непременно последуют, если у Ирана появится ядерная программа военной направленности. В данном случае, добавляет Сатановский, Тегеран уверяет весь мир в отсутствии таких планов, но это могут быть лишь слова.