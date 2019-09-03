Сатановский спрогнозировал появление у Ирана ядерного оружия
Известный российский востоковед Евгений Сатановский оценил вероятность ядерного противостояния между американо-израильской коалицией и Ираном. Как считает эксперт, Москве крайне не выгодно такое развитие событий, но если начнется реальное вооруженное противостояние, России придется действовать в интересах своей безопасности. Кроме того, уверен он, у Ирана в таком случае может появиться ядерное оружие.
Ядерные вооружения в руках Ирана, уверен эксперт, можно считать лишь вопросом времени. В то же время, уверен Евгений Сатановский, никакие санкции не смогут изменить ситуацию. «Россия сегодня делает все, что от нее зависит, чтобы минимизировать для Тегерана последствия недавних громких заявлений отдельных иранских политиков. Ахмадинеджада в этом смысле можно считать уникальным человеком», - подчеркивает эксперт.
Востоковед также добавил, что нужно просчитывать все вероятные изменения в глобальной системе, направленной на нераспространение ядерных вооружений, которые непременно последуют, если у Ирана появится ядерная программа военной направленности. В данном случае, добавляет Сатановский, Тегеран уверяет весь мир в отсутствии таких планов, но это могут быть лишь слова.
Ядерные вооружения в руках Ирана, уверен эксперт, можно считать лишь вопросом времени. В то же время, уверен Евгений Сатановский, никакие санкции не смогут изменить ситуацию. «Россия сегодня делает все, что от нее зависит, чтобы минимизировать для Тегерана последствия недавних громких заявлений отдельных иранских политиков. Ахмадинеджада в этом смысле можно считать уникальным человеком», - подчеркивает эксперт.
Востоковед также добавил, что нужно просчитывать все вероятные изменения в глобальной системе, направленной на нераспространение ядерных вооружений, которые непременно последуют, если у Ирана появится ядерная программа военной направленности. В данном случае, добавляет Сатановский, Тегеран уверяет весь мир в отсутствии таких планов, но это могут быть лишь слова.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:09