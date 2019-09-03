Конструктор рассказал о перспективах российских глубоководных роботов
Главный конструктор российского концерна НПО «Аврора» Юрий Рожков поделился собственным мнением о перспективах новых отечественных глубоководных роботов. Речь об автономных глубоководных модульных аппаратах, впервые представленных два года тому назад.
В беседе с журналистами издания «ПолитЭксперт» Юрий Рожков отметил, что на базе концерна ранее были созданы собственные необитаемые модульные автономные глубоководные аппараты. В текущем году эта техника была выставлена на Военно-морском салоне и на данный момент прошла все типы испытаний. В следующем году специалиста концерна собираются присвоить новым аппаратам литер и запустить их в серию. Более того, по словам конструктора, интерес к этому аппарату уже проявляют зарубежные страны.
«Ведутся переговоры, однако о каких-то конкретных контактах и заключении контрактов пока говорить рано», - добавил собеседник. Как утверждает специалист, российские аппараты могут быть использованы в самых разных отраслях, в том числе для обследования расположенных на больших глубинах инженерных объектов, а также для инспекции акваторий портов или мониторинга состояния трубопроводов на буровых вышках.
В беседе с журналистами издания «ПолитЭксперт» Юрий Рожков отметил, что на базе концерна ранее были созданы собственные необитаемые модульные автономные глубоководные аппараты. В текущем году эта техника была выставлена на Военно-морском салоне и на данный момент прошла все типы испытаний. В следующем году специалиста концерна собираются присвоить новым аппаратам литер и запустить их в серию. Более того, по словам конструктора, интерес к этому аппарату уже проявляют зарубежные страны.
«Ведутся переговоры, однако о каких-то конкретных контактах и заключении контрактов пока говорить рано», - добавил собеседник. Как утверждает специалист, российские аппараты могут быть использованы в самых разных отраслях, в том числе для обследования расположенных на больших глубинах инженерных объектов, а также для инспекции акваторий портов или мониторинга состояния трубопроводов на буровых вышках.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:33