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Названы 5 причин отказаться от молочных каш

Молочные каши давно и уверенно обосновались в рационе большинства россиян. Существует уверенность в том, что эти блюда сытны и полезны. Но в действительности, утверждают эксперты, их присутствие в рационе может нести вред, поэтому существует сразу несколько причин, отказаться от употребления каш, сваренных на свежем молоке.
Названы 5 причин отказаться от молочных каш

Прежде всего, отмечают специалисты, отказаться от этой пищи придется тем, кто столкнулся с непереносимостью лактозы. Сегодня около 5-8% жителей планеты не могут употреблять в пищу молочные продукты в связи с отсутствием в их организме фермента, расщепляющего молочные продукты в кишечнике. В таких случаях молоко почти в любом виде приводит к острым аллергическим реакциям и другим негативным последствиям.

Вторая причина отказаться от молочных каш, утверждают эксперты, заключается в несовместимости жиров и углеводов. Так устроен ЖКТ, что жиры и углеводы в нем перевариваются в разных отделах. Именно это, утверждают диетологи, нарушает пищеварение, поэтому жиры, белки и углеводы лучше всего употреблять раздельно.

Более того, молочная каша в рационе повышает риск стремительного набора массы тела. Вопреки существующему мнению о том, что молочная каша по утрам помогает поддерживать тонус и даже сбрасывать вес, эксперты утверждают обратное. Калорийные крупы в сочетании с молоком приводят к противоположному эффекту. Более того, молоко иногда провоцирует потребность употреблять больше сладкого. Этот эффект был экспериментально доказан европейскими учеными, которые пытались выяснить, почему некоторые люди постоянно хотят сладкого. Было установлено, что проблема кроется в привычке организма получать большое количество углеводов. Каша с молоком, являясь источником большого количества этих микроэлементов, может привести к похожему эффекту.

Наконец, утверждают специалисты, во время кипения молока, крупа лишается большинства своих полезных свойств. При этом каша, сваренная на воде, а еще лучше просто залитая кипятком, предлагает значительно больше полезной клетчатки и фактически является своего рода бесплатным детоксом.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:24

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