Яков Кедми: США нацелены на военное превосходство России в космосе





По утверждению бывшего главы израильской спецслужбы «Натив», глава Белого дома Дональд Трамп пытается пересмотреть все ключевые для США соглашения, в том числе в военной сфере, чтобы подписать новые документы, которые не будут носить глобальный характер, но затронут ведущие страны. Основной для этих соглашений станет нынешняя реальность в том ее виде, в котором видит Вашингтон. И главной задачей здесь станет нейтрализация российского преимущества.Одной из сфер, которая вызывает в Белом доме наибольшие опасения, считает эксперт, на данный момент является космос. Причина заключается в признании Пентагоном поражения США в гонке за превосходство в стратегических вооружениях. Виной всему в этом случае новейшие российские ракеты. Поняв, что передовые российские системы вооружений способны с легкостью найти брешь практически в любой оборонной системе, Вашингтон задумал нейтрализовать эти возможности и добиться превосходства над Москвой в космосе, делая основную ставку на новую стратегию и современные космические программы.