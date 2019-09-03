Яков Кедми: США нацелены на военное превосходство России в космосе
В Вашингтоне поняли, что проигрывают Москве гонку вооружений в том, что касается стратегических ракет, поэтому американское руководство планирует перенести будущее противостояние в космическое пространство. С таким заявлением выступил израильский военный эксперт Яков Кедми.
По утверждению бывшего главы израильской спецслужбы «Натив», глава Белого дома Дональд Трамп пытается пересмотреть все ключевые для США соглашения, в том числе в военной сфере, чтобы подписать новые документы, которые не будут носить глобальный характер, но затронут ведущие страны. Основной для этих соглашений станет нынешняя реальность в том ее виде, в котором видит Вашингтон. И главной задачей здесь станет нейтрализация российского преимущества.
Одной из сфер, которая вызывает в Белом доме наибольшие опасения, считает эксперт, на данный момент является космос. Причина заключается в признании Пентагоном поражения США в гонке за превосходство в стратегических вооружениях. Виной всему в этом случае новейшие российские ракеты. Поняв, что передовые российские системы вооружений способны с легкостью найти брешь практически в любой оборонной системе, Вашингтон задумал нейтрализовать эти возможности и добиться превосходства над Москвой в космосе, делая основную ставку на новую стратегию и современные космические программы.
По утверждению бывшего главы израильской спецслужбы «Натив», глава Белого дома Дональд Трамп пытается пересмотреть все ключевые для США соглашения, в том числе в военной сфере, чтобы подписать новые документы, которые не будут носить глобальный характер, но затронут ведущие страны. Основной для этих соглашений станет нынешняя реальность в том ее виде, в котором видит Вашингтон. И главной задачей здесь станет нейтрализация российского преимущества.
Одной из сфер, которая вызывает в Белом доме наибольшие опасения, считает эксперт, на данный момент является космос. Причина заключается в признании Пентагоном поражения США в гонке за превосходство в стратегических вооружениях. Виной всему в этом случае новейшие российские ракеты. Поняв, что передовые российские системы вооружений способны с легкостью найти брешь практически в любой оборонной системе, Вашингтон задумал нейтрализовать эти возможности и добиться превосходства над Москвой в космосе, делая основную ставку на новую стратегию и современные космические программы.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:12