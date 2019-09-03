Новая подлодка «Князь Олег» пополнит ряды ТОФ





Примечательно, что изначально эту ракетную субмарину планировали отправить в Северный флот, однако сейчас Министерство обороны изменило планы, сообщает пресса со ссылкой на источники в главном командовании ВМФ России. Также сообщается, что новая подлодка будет базироваться на Камчатке. Более того, для службы на ней уже подобран экипаж, который в полном составе переброшен в Северодвинск, где ему предстоит принять судно у строителей.В соответствии с действующим контрактом, подлодка должна быть передана флоту уже в следующем году. В результате в составе ТОФ России будет сразу три ракетных подводных крейсера проекта «Борей», а также ракетный крейсер проекта «Кальмар». Как утверждают военные эксперты, подлодки 995А «Борей» на данный момент являются новейшими крейсерами, которые технологически существенно опережают американские аналоги. В США пока еще только ведут разработку ракетных субмарин четвертого поколения, когда они поступят на вооружение не известно.Ранее, напомним, уже сообщалось, что один ракетный залп с российской подлодки «Борей» способен уничтожить сразу несколько военных баз или целый город.