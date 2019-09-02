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Жительница Астрахани расплатилась за услуги салона красоты сумкой, набитой камнями

Сотрудники одного из астраханских салонов красоты рассказали о странной посетительнице, которая расплатилась с ними за услуги обычными камнями. Как утверждает персонал, женщина пообещала снять деньги с карты и вернуться, оставила сумку и ушла.
Жительница Астрахани расплатилась за услуги салона красоты сумкой, набитой камнями

Женщина, как рассказывают потерпевшие, записалась покрасить волосы, нарастить ресницы и сделать маникюр. Когда все эти услуги были предоставлены, она отправилась снимать с карты деньги, предусмотрительно оставив в качестве гарантии своего возврата сумку с «личными вещами». «Ее не было очень долго, поэтому мы решили открыть сумку. Как оказалось, внутри она набита простыми камнями. Нас просто обманули», - пишут работники салона красоты в социальных сетях.

Позднее они же заявили, что в салон позвонила неизвестная гражданка, которая предложила оплатить указанный счет в обмен на удаление публикации из социальных сетей. В то же время, звонившая заявила, что собирается оплатить лишь две процедуры, поскольку маникюр был сделан некачественно. Впрочем, после этого разговора деньги никто так и не перевел.

Журналистам удалось связаться с предположительной героиней этой истории. В беседе с ними она заявила, что не имеет никакого отношения к сумке. Кроме того, по словам женщины, она действительно сделал в салоне три различные процедуры, но отказалась платить за маникюр сомнительного качества. Теперь она уверена, что персонал заведения просто обозлился и мстит ей за это.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:34

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