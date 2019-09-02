Появилось видео экстремальных испытаний российского пистолета «Удав»





Специалисты программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» решили протестировать новый пистолет «Удав» в максимально сложных и экстремальных условиях эксплуатации. После успешного и точного выстрела из объятого пламенем оружия, было установлено, что «Удав» не теряет точности даже при критических температурах. На этом испытания новейшего образца легкого стрелкового оружия не закончились, и пистолет сумел хорошо проявить себя при стрельбе при критически низких температурах. Покрытый инеем после хранения в температуре 67 градусов ниже нуля, он сумел отстрелять всю обойму в 18 патронов, не дав ни одной осечки.Не сдался «Удав» и после того, как его облили грязью – даже это не отразилось на его боевых характеристиках. Окончательно сломать это стойкое оружие ведущие программы пытались с помощью жидкого азота, но и в этом случае корпус пистолета устоял, позволив ему выйти победителем из всех придуманных для него тестов.