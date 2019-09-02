В США напуганы из-за российских подлодок, способных уничтожить цивилизацию
Авторитетное американское издание National Interest опубликовало очередной материал о российской военной технике. В этот раз журналисты пугают граждан США российскими подлодками, способными уничтожить цивилизацию.
Сообщается, что основное предназначение таких субмарин заключается в уничтожении целых городов предполагаемого противника. Причем, удар будет нанесен даже в том случае, если остальные ядерные силы России окажутся уничтожены первым ударом нанесенным извне. Как сообщают журналисты, ядерный подводный флот России способен наносить глобальный урон, а после ввода в строй двух новых подводных лодок проекта «Хабаровск», угроза стала еще сильнее, поскольку эти машины несут на борту ракеты «Посейдон», оснащенные атомными боеголовками.
В материале издания также отмечается, что подлодки проекта «Борей» могут тоже нести серьезную угрозу в случае вооруженного конфликта. На службе российских ВМФ сейчас состоит сразу три таких подводных крейсера, а несколько лет назад было заложено строительство еще пяти. Первая из новых субмарин проекта «Борей» должна вступить встрой до конца текущего года.
Сообщается, что основное предназначение таких субмарин заключается в уничтожении целых городов предполагаемого противника. Причем, удар будет нанесен даже в том случае, если остальные ядерные силы России окажутся уничтожены первым ударом нанесенным извне. Как сообщают журналисты, ядерный подводный флот России способен наносить глобальный урон, а после ввода в строй двух новых подводных лодок проекта «Хабаровск», угроза стала еще сильнее, поскольку эти машины несут на борту ракеты «Посейдон», оснащенные атомными боеголовками.
В материале издания также отмечается, что подлодки проекта «Борей» могут тоже нести серьезную угрозу в случае вооруженного конфликта. На службе российских ВМФ сейчас состоит сразу три таких подводных крейсера, а несколько лет назад было заложено строительство еще пяти. Первая из новых субмарин проекта «Борей» должна вступить встрой до конца текущего года.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:31