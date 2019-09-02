В США напуганы из-за российских подлодок, способных уничтожить цивилизацию





Сообщается, что основное предназначение таких субмарин заключается в уничтожении целых городов предполагаемого противника. Причем, удар будет нанесен даже в том случае, если остальные ядерные силы России окажутся уничтожены первым ударом нанесенным извне. Как сообщают журналисты, ядерный подводный флот России способен наносить глобальный урон, а после ввода в строй двух новых подводных лодок проекта «Хабаровск», угроза стала еще сильнее, поскольку эти машины несут на борту ракеты «Посейдон», оснащенные атомными боеголовками.В материале издания также отмечается, что подлодки проекта «Борей» могут тоже нести серьезную угрозу в случае вооруженного конфликта. На службе российских ВМФ сейчас состоит сразу три таких подводных крейсера, а несколько лет назад было заложено строительство еще пяти. Первая из новых субмарин проекта «Борей» должна вступить встрой до конца текущего года.