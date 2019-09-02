Владимир Познер рассказал о причинах отсутствия демократии в России

«Только один пример, который называется Великая Хартия вольностей, принятие которой ограничило власть королей и дала гражданам защиту от произвола. Ее приняли в 1215 году», - акцентировал внимание заинтересованных журналист. При этом, по словам, Познера, в России никогда и никакие законы не ограничивали власть царей, разумеется, не было и таковых, которые бы защищали права и свободы рядовых граждан страны. «И это лишь один из примеров», - пояснил Владимир Познер.Как утверждает телеведущий, он склонен считать, что демократии в России вообще никогда не было, в то время как в европейских странах она установлена довольно давно. Именно это и является причиной того, что население этих стран чувствует себя значительно свободней.В то же время, признал Познер, ужасные эпизоды можно найти в истории любой из существующих сегодня стран, но это все частные случаи. Еще одним фактором того, что россияне чувствуют себя менее свободными, журналист назвал огромное влияние на жизнь страны православной церкви. Ее он и вовсе охарактеризовал как более темную, чем католическая церковь. «Не говоря уже о протестантской», - добавил один из самых легендарных журналистов современной России.