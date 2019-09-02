Власти Австралии заинтересовались секретными доказательствами по делу МН17
Власти Австралии согласны рассмотреть доводы, которые приводит в своем расследовании о крушении рейса МН17 в небе над Украиной немецкий детектив Йозеф Реш. Отмечается, что если такое досье поступит, в Канберре его непременно рассмотрят. Об этом рассказал глава австралийской дипломатической миссии в России Грейм Михан.
«Разумеется, мы будем только рады рассмотреть эти материалы. Я полагаю, что совместная следственная группа тоже не против рассмотреть любые новые данные, кто бы ни был их источников. Мы не пытаемся отгородиться от информации», - приводят информагентства слова австралийского дипломата.
Напомним, немецкий детектив Йозеф Реш ранее заявил, что провел собственное расследование крушения малазайского «Боинга» в небе над Добнбассом и получил при этом ценную информацию, которую западные следователи не принимали во внимание во время работы над этим делом. В то же время, отмечает Реш, пока он расследовал эту трагедию, ему регулярно поступали угрозы. Впрочем, детектив обещает передать следователям свои материалы лишь при одном условии, если передача документов будет осуществляться в присутствии представителей многочисленных СМИ. Именно эти условия прокуратура Голландии ранее сочла поводом отказаться от сотрудничества с немцем.
«Разумеется, мы будем только рады рассмотреть эти материалы. Я полагаю, что совместная следственная группа тоже не против рассмотреть любые новые данные, кто бы ни был их источников. Мы не пытаемся отгородиться от информации», - приводят информагентства слова австралийского дипломата.
Напомним, немецкий детектив Йозеф Реш ранее заявил, что провел собственное расследование крушения малазайского «Боинга» в небе над Добнбассом и получил при этом ценную информацию, которую западные следователи не принимали во внимание во время работы над этим делом. В то же время, отмечает Реш, пока он расследовал эту трагедию, ему регулярно поступали угрозы. Впрочем, детектив обещает передать следователям свои материалы лишь при одном условии, если передача документов будет осуществляться в присутствии представителей многочисленных СМИ. Именно эти условия прокуратура Голландии ранее сочла поводом отказаться от сотрудничества с немцем.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:41