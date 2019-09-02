В Калининграде иномарка ночью сбила трехлетнего велосипедиста





Как сообщает пресс-центр управления ГИБДД по городу, этот инцидент произошел около полуночи в районе Комсомольской улицы. 22-летний водитель легковой автомашины Renault двигался от Фестивальной Аллеи, совершая поворот налево, мужчина не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил наезд на 3-летнего ребенка, сидевшего на маленьком детском велосипеде. Примечательно, что на проезжей части мальчик находился в сопровождении своей матери – они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.В результате этой аварии маленький велосипедист получил травмы, о текущем состоянии пострадавшего ребенка информации нет.