Коротченко назвал визит Болтона в Минск началом «большой игры»
Вашингтон переходит к активной фазе «большой игры» в Беларуси, цели которой заключаются в том, чтобы разделить Москву и Минск. Такое мнение высказал журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
По словам Коротченко, заслуживает внимания тот факт, что в Минск придете советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Произошло это после того, как бывший посол России в республике Михаил Бабич был переведен на новую должность, приводит слова журналиста «ПолитЭксперт».
В то же время, эксперта совсем не удивляет то, как радушно принимали представителя Вашингтона в Минске. Это якобы позволяет делать предположения о том, что американцы действительно решились развернуть большую игру в попытках окончательно оторвать Минск от его многолетних связей с Москвой.
В то же время Игорь Коротченко допускает, что визит Болтона в Минск может быть связан с планами США расширить свое дипломатическое представительство в республике. Именно это, считает военный эксперт, может стать первым шагом на пути к организации в Беларуси «цветной революции».
По словам Коротченко, заслуживает внимания тот факт, что в Минск придете советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Произошло это после того, как бывший посол России в республике Михаил Бабич был переведен на новую должность, приводит слова журналиста «ПолитЭксперт».
В то же время, эксперта совсем не удивляет то, как радушно принимали представителя Вашингтона в Минске. Это якобы позволяет делать предположения о том, что американцы действительно решились развернуть большую игру в попытках окончательно оторвать Минск от его многолетних связей с Москвой.
В то же время Игорь Коротченко допускает, что визит Болтона в Минск может быть связан с планами США расширить свое дипломатическое представительство в республике. Именно это, считает военный эксперт, может стать первым шагом на пути к организации в Беларуси «цветной революции».
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:53