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Муж Натальи Поклонской заявил, что расстается с ней

Бывший начальник аппарата российского омбудсмена Иван Соловьев, который приходится супругом депутату Госдумы Наталье Поклонской, официально объявил о расставании с известной женой. По словам Соловьева, причиной разрыва стал ее характер.
Муж Натальи Поклонской заявил, что расстается с ней

«Когда в одной семье есть два лидера, получается такая гремучая смесь, которую никак не успокоить», - приводит слова супруга Поклонской информагентство РИА Новости. По словам Ивана Соловьева, в наше время на первых ролях в политической и даже семейной жизни начали оказываться весьма безжалостные и жестокие реалии жизни: прагматизм, карьера, артистизм, рационализм и готовность в любой момент предать человека и даже самого себя.

Кроме того, как отмечает Иван Соловьев, он своим заявлением существенно облегчает супруге задачу и предоставляет ей самостоятельно делать выбор дальнейшего пути и даже расставлять жизненные приоритеты. Проще говоря, что-то разладилось в семье одной из самых обсуждаемых российских политиков последних нескольких лет.

«Она сама сделала выбор. Каким образом все это было сделано – это уже ее персональное дело, это будет на ее совести. Это удар не по моей карме», - посетовал Соловьев. А вот слова своей пока еще супруги о тайных изменениях в жизни он прокомментировал довольно просто, заявив, что ничего тайного на самом деле в этом нет.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:47

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