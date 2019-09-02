Муж Натальи Поклонской заявил, что расстается с ней





«Когда в одной семье есть два лидера, получается такая гремучая смесь, которую никак не успокоить», - приводит слова супруга Поклонской информагентство РИА Новости. По словам Ивана Соловьева, в наше время на первых ролях в политической и даже семейной жизни начали оказываться весьма безжалостные и жестокие реалии жизни: прагматизм, карьера, артистизм, рационализм и готовность в любой момент предать человека и даже самого себя.Кроме того, как отмечает Иван Соловьев, он своим заявлением существенно облегчает супруге задачу и предоставляет ей самостоятельно делать выбор дальнейшего пути и даже расставлять жизненные приоритеты. Проще говоря, что-то разладилось в семье одной из самых обсуждаемых российских политиков последних нескольких лет.«Она сама сделала выбор. Каким образом все это было сделано – это уже ее персональное дело, это будет на ее совести. Это удар не по моей карме», - посетовал Соловьев. А вот слова своей пока еще супруги о тайных изменениях в жизни он прокомментировал довольно просто, заявив, что ничего тайного на самом деле в этом нет.