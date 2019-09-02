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78-летняя британка в розовой пижаме набросилась на грабителей и заставила их спасаться бегством

В дом к 78-летней британской пенсионерке Сильвии Данкли проникли грабители. Однако старушка сумела дать злоумышленникам отпор и обратить их в бегство.
78-летняя британка в розовой пижаме набросилась на грабителей и заставила их спасаться бегством

Сегодня журналисты называют пожилую жительницу Великобритании «супер-бабушкой». Эта пожилая дама пусть и не носит супергеройский костюм, но зато имеет в своем арсенале розовую пижаму. Именно этот наряд был надет на ней в ночь, когда в ее дом ворвались грабители. Впоследствии перепуганные воры неслись сломя голову подальше от дома боевой старушки, а та босиком и в одной только розовой пижаме преследовала их до самого выхода из дома.

Поздней ночью женщина услышала странные звуки из соседней комнаты. Не став искать телефон, чтобы позвонить в полицию, 78-летняя женщина сразу же бросилась в помещение, из которого доносились звуки. Когда она в своем ночном «гардеробе» ворвалась в спальню, где к тому моменту уже орудовали двое мужчин в масках, ее не остановил даже лом, который держал в руке один из злоумышленников. Женщина лишь грозно потребовала от незнакомцев объяснений и двинулась прямо им навстречу. Испугавшись такой решительности, грабители бросились наутек.

По словам женщины, она бы преследовала незваных гостей и на улице, однако ей помешало битое стекло на полу. Дело в том, что грабители разбили окно, чтобы забраться во владения пенсионерки.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:12

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