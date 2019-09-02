Красноярские школьники нашли сумку с 30 000 рублей и отнесли ее в полицию





Отмечается, что ученики шестого класса вечером прогуливались неподалеку от офисного здания, где и наткнулись на оставленную кем-то мужскую сумку. Заглянув внутрь, подростки обнаружили в ней документы и наличные деньги в сумме более 30 000 рублей. Свою находку мальчики решили отнести в ближайший отдел полиции.Стражам порядка впоследствии понадобилось всего несколько часов, чтобы отыскать владельца потерянной сумки – им оказался 40-летний местный житель. На данный момент мужчине уже вернули его имущество. Тем временем в полиции отметили честный и ответственный поступок школьников и пригласили ребят вместе с родителями в одной из ведомственных учреждений, где им вручили почетные грамоты и поблагодарили за выполнение гражданского долга. Сообщается также, что в рамках этого визита для школьников и их родителей организовали экскурсию в музее Межмуниципального отдела полиции.