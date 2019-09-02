В массовом ДТП под Волгоградом столкнулись водители из пяти регионов России





По некоторым данным, днем минувшего воскресенья 26-летний житель Ставрополья за рулем автомобиля Mercedes, двигаясь в направлении областного центра, допустил столкновение со стоящей на обочине легковой машиной марки Datsun, водителем которой является 59-летний мужчина из Ульяновска. Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило на припаркованный рядом Lifan 30-летнего жителя ХМАО, тот, в свою очередь, столкнулся с еще одним легковым Datsun, которым управлял 60-летний мужчина из Татарстана. Последним участником аварии стал Opel 59-летнего жителя Мордовии, в который «въехал» водитель ударенного ранее Datsun.По данным правоохранителей, в этом происшествии пострадали не только транспортные средства, но и два человека. Травмы получили две женщины из салона машины, которая первой приняла на себя удар виновника ДТП. Обе они были впоследствии госпитализированы.