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В массовом ДТП под Волгоградом столкнулись водители из пяти регионов России

На одной из автодорог в Дубовском районе Волгоградской области произошла массовая авария. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на ГУМВД по региону, в этом происшествии столкнулись водители из пяти разных регионов страны. Также сообщается о двух пострадавших.
В массовом ДТП под Волгоградом столкнулись водители из пяти регионов России

По некоторым данным, днем минувшего воскресенья 26-летний житель Ставрополья за рулем автомобиля Mercedes, двигаясь в направлении областного центра, допустил столкновение со стоящей на обочине легковой машиной марки Datsun, водителем которой является 59-летний мужчина из Ульяновска. Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило на припаркованный рядом Lifan 30-летнего жителя ХМАО, тот, в свою очередь, столкнулся с еще одним легковым Datsun, которым управлял 60-летний мужчина из Татарстана. Последним участником аварии стал Opel 59-летнего жителя Мордовии, в который «въехал» водитель ударенного ранее Datsun.

По данным правоохранителей, в этом происшествии пострадали не только транспортные средства, но и два человека. Травмы получили две женщины из салона машины, которая первой приняла на себя удар виновника ДТП. Обе они были впоследствии госпитализированы.

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Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:35

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