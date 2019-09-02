АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Плавание в бассейне чревато появлением четырех…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

В Абакане силовики оцепили стоянку из-за подозрительной сумки

Этим утром в Абакане по тревоге подняли сотрудников силовых ведомств и экстренных служб. Такая реакция была вызвана подозрительной сумкой, оставленной на стоянке у одного из домов по улице Вяткина.
В Абакане силовики оцепили стоянку из-за подозрительной сумки

Сообщается, что сумку подозрительного вида местные жители обнаружили на парковке между оставленными здесь же автомобилями. Как сообщают в пресс-центре управления МВД по региону, к месту происшествия были направлены специалисты кинологической службы с собакой, представители экстренных служб города и взрывотехнической службы. Территория вокруг потенциально опасного предмета была оцеплена.

Во время проведенной проверки никаких опасных и, тем более, взрывных устройств в сумке обнаружено не было. Как оказалось, внутри лежали лишь какие-то женские вещи. Вероятнее всего, сумку на стоянке случайно оставила одна из местных жительниц. Сейчас полиция пытается установить, кому именно принадлежит ручная кладь, вызвавшая такой серьезный переполох. Оцепление вокруг места происшествия по состоянию на данный момент снято.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев рассказал, что его бабушка пела в хоре Троицкого собора в…
Красноярские школьники нашли сумку с 30 000 рублей и отнесли ее в…
Озвучен рейтинг полезных приложений для…
Немецкий ученый рассказал, что хорошо и плохо для кровеносных…
В массовом ДТП под Волгоградом столкнулись водители из пяти регионов…
В Абакане силовики оцепили стоянку из-за подозрительной…
Елена Проклова поделилась собственным секретом…
Павел Воля показал, как он выглядел в первом…
Дарья Повереннова: «Я прошла через измены и…
Эммануил Виторган заплатил 2 миллиона рублей за четвертое…
Елена Николаева впервые рассказала об отношениях с бывшим мужем…
Беременная Анастасия Решетова тяжело перенесла перелет из…
Эксперт рассказала о простейшем способе замедлить…
Космический лифт будет перевозить астронавтов между орбитой Земли и…
Андрей Разин назвал Владимира Преснякова и Наталью Подольскую "лучшей семьей…
Медики рассказали о пользе…
National Interest сравнил российский самолет ДРЛО А-100 с E-3 Sentry ВВС…
Массовая драка в махачкалинском клубе закончилась…
Юлия Барановская отправила сына Арсения в первый…
Дети Пугачевой и Галкина лично работают над образом знаменитой…
Жена Григорьева-Апполонова из "Иванушек" официально подала на…
Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила подписчиков с Днем…
США нашли новую причину для ядерной…
Леонид Агутин поздравил всех с Днем знаний песней про…
Ученые признали сонный паралич совершенно…
Николай Дроздов рассказал, как шел на 1 сентября в годы…
Экономисты рассказали о перспективах рубля в…
Дженнифер Энистон заплатила за свидание с миллионером 750 тысяч…
Филипп Киркоров показал фото, как он шел в первый класс в 1974…
Продюсер Андрей Разин набирает в «Ласковый май» красивых статных…
Анастасия Волочкова: "Любовницы Игоря Вдовина живут на мои…
Плавание в бассейне чревато появлением четырех…
Екатерина Гусева показала свое лицо без…
Таисия Повалий увлекалась творчеством Софии Ротару и Аллы…
Поклонники с трудом узнали располневшего Валерия…
Оксана Воеводина впервые рассказала о причинах развода с экс-королем…
Анастасия Шубская заявила, что материнство изменило ее…
Россия стоит на пороге создания беспилотного танка нового…
Медики назвали главные мифы о…
Вышел последний эпизод сериала «Форс-мажоры», где снималась Меган…
Просмотреть все новости