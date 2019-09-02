В Абакане силовики оцепили стоянку из-за подозрительной сумки





Сообщается, что сумку подозрительного вида местные жители обнаружили на парковке между оставленными здесь же автомобилями. Как сообщают в пресс-центре управления МВД по региону, к месту происшествия были направлены специалисты кинологической службы с собакой, представители экстренных служб города и взрывотехнической службы. Территория вокруг потенциально опасного предмета была оцеплена.Во время проведенной проверки никаких опасных и, тем более, взрывных устройств в сумке обнаружено не было. Как оказалось, внутри лежали лишь какие-то женские вещи. Вероятнее всего, сумку на стоянке случайно оставила одна из местных жительниц. Сейчас полиция пытается установить, кому именно принадлежит ручная кладь, вызвавшая такой серьезный переполох. Оцепление вокруг места происшествия по состоянию на данный момент снято.