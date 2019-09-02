Андрей Разин назвал Владимира Преснякова и Наталью Подольскую "лучшей семьей России"
На странице своего Instagram музыкальный продюсер Андрей Разин назвал Владимира Преснякова и Наталью Подольскую лучшей семьей России. Подписчики знаменитости высоко оценили его публикацию.
Андрей Разин ежедневно делится с поклонниками своими мыслями в социальных сетях. Знаменитость рассказывает фанатам о том, как идут дела у группы «Ласковый май», продюсером которой он является. Также знаменитость часто делает посты, касающиеся российских политиков и звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно в своем Instagram-аккаунте Андрей Разин опубликовал фото, на котором запечатлены Владимир Пресняков, Наталья Подольская и их сын Артемий. Певица надела платье с черными пайетками, а ее супруг выбрал смокинг. В комментарии к посту музыкальный продюсер просто написал: «Лучшая семья России».
При этом знаменитость не объясним, почему он считает лучшей именно эту семью. Всего за несколько часов новая публикация Андрея Разина набрала большое количество отметок «Мне нравится».
Андрей Разин ежедневно делится с поклонниками своими мыслями в социальных сетях. Знаменитость рассказывает фанатам о том, как идут дела у группы «Ласковый май», продюсером которой он является. Также знаменитость часто делает посты, касающиеся российских политиков и звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно в своем Instagram-аккаунте Андрей Разин опубликовал фото, на котором запечатлены Владимир Пресняков, Наталья Подольская и их сын Артемий. Певица надела платье с черными пайетками, а ее супруг выбрал смокинг. В комментарии к посту музыкальный продюсер просто написал: «Лучшая семья России».
При этом знаменитость не объясним, почему он считает лучшей именно эту семью. Всего за несколько часов новая публикация Андрея Разина набрала большое количество отметок «Мне нравится».