Андрей Разин назвал Владимира Преснякова и Наталью Подольскую "лучшей семьей России"

Андрей Разин ежедневно делится с поклонниками своими мыслями в социальных сетях. Знаменитость рассказывает фанатам о том, как идут дела у группы «Ласковый май», продюсером которой он является. Также знаменитость часто делает посты, касающиеся российских политиков и звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно в своем Instagram-аккаунте Андрей Разин опубликовал фото, на котором запечатлены Владимир Пресняков, Наталья Подольская и их сын Артемий. Певица надела платье с черными пайетками, а ее супруг выбрал смокинг. В комментарии к посту музыкальный продюсер просто написал: «Лучшая семья России».При этом знаменитость не объясним, почему он считает лучшей именно эту семью. Всего за несколько часов новая публикация Андрея Разина набрала большое количество отметок «Мне нравится».