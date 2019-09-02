Массовая драка в махачкалинском клубе закончилась стрельбой

Как сообщает ведомство, около полуночи в одном из развлекательных заведений Махачкалы, расположенном по улице Ярагского, возник скандал с массовой дракой. Во время потасовки неизвестный достал пистолет неизвестного образца и произвел из него выстрелы в 43-летнего местного жителя. Корме того, подозреваемый также нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов. После этого стрелявший скрылся в неизвестном направлении на автомобиле Toyota.В результате этого происшествия оба потерпевших были госпитализированы в медучреждение, однако после оказания первой медицинской помощи врачи приняли решение отпустить их. Сотрудники полиции изъяли с места инцидента стреляные гильзы. Позднее стражам порядка удалось задержать автомобиль подозреваемого, за рулем которого находился 32-летний мужчина. Во время осмотра салона транспортного средства правоохранители выявили в нем травматический пистолет марки «ТТ» с патронами.По факту этого происшествия руководство МВД по региону назначило служебную проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.