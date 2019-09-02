National Interest сравнил российский самолет ДРЛО А-100 с E-3 Sentry ВВС США
Журналисты американского издания National Interest решили провести сравнительный анализ возможностей российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100, который на данный момент только проходит первые испытания, с самолетом-разведчиком E-3 Sentry, который состоит на вооружении ВВС США.
Как отмечается в публикации издания, российский самолет ДРЛО, построенный на базе Ил-76, имеет богатое радиолокационное оснащение, что наделяет его рядом преимуществ перед американскими аналогами E-3 Sentry, которые давно состоят на службе ВВС страны и были разработаны на базе Боинга 707. Главное преимущество российской техники, утверждают авторы материала, заключается в наличии АФАР (активная фазированная антенная решетка) в сравнении с пассивной решеткой E-3 Sentry, передает «Слово и дело».
Утверждается, что антенная решетка российского А-100 способна выводить сразу несколько лучей для сканирования пространства и поиска целей, вместо одного, который используется в американских аналогах. Кроме того, антенна российского самолета ДРЛО еще и вращается в два раза быстрее, тем самым удваивая скорость отображения результатов на мониторах операторов. Проще говоря, российская разработка способна собирать более оперативные и более точные данные о всех движущихся целях, заметно превосходя в этом американские аналоги.
Как отмечается в публикации издания, российский самолет ДРЛО, построенный на базе Ил-76, имеет богатое радиолокационное оснащение, что наделяет его рядом преимуществ перед американскими аналогами E-3 Sentry, которые давно состоят на службе ВВС страны и были разработаны на базе Боинга 707. Главное преимущество российской техники, утверждают авторы материала, заключается в наличии АФАР (активная фазированная антенная решетка) в сравнении с пассивной решеткой E-3 Sentry, передает «Слово и дело».
Утверждается, что антенная решетка российского А-100 способна выводить сразу несколько лучей для сканирования пространства и поиска целей, вместо одного, который используется в американских аналогах. Кроме того, антенна российского самолета ДРЛО еще и вращается в два раза быстрее, тем самым удваивая скорость отображения результатов на мониторах операторов. Проще говоря, российская разработка способна собирать более оперативные и более точные данные о всех движущихся целях, заметно превосходя в этом американские аналоги.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:32