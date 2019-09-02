США нашли новую причину для ядерной войны





Американский чиновник при этом предлагает представить ситуацию, при которой в системе национального ядерного командования используется прогнозирование на основе искусственного интеллекта, запускаемое при соблюдении ряда параметров. «Это намного более опасная перспектива, чем все, что люди могли бы придумать или предположить об использовании того или иного типа вооружений», - заявил Роберт Уорк.По словам замминистра обороны США, подобное развитие событий чем-то схоже с вероятным сценарием применения советского комплексе «Периметр», предназначенного для автоматического нанесения массированного ядерного удара, который действует и сегодня в России. По словам чиновника, технология ИИ может спровоцировать масштабную ядерную войну даже без подключения к действующим ядерным системам в Соединенных Штатах или в любой другой стране мира.