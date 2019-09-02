АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Плавание в бассейне чревато появлением четырех…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

США нашли новую причину для ядерной войны

В США нашли новую причину для масштабной ядерной войны. Как заявил ранее один из заместителей главы Пентагона Роберт Уорк, реальная опасность исходит от систем искусственного интеллекта, которые могут быть использованы в принятии решения о ядерном ударе.
США нашли новую причину для ядерной войны

Американский чиновник при этом предлагает представить ситуацию, при которой в системе национального ядерного командования используется прогнозирование на основе искусственного интеллекта, запускаемое при соблюдении ряда параметров. «Это намного более опасная перспектива, чем все, что люди могли бы придумать или предположить об использовании того или иного типа вооружений», - заявил Роберт Уорк.

По словам замминистра обороны США, подобное развитие событий чем-то схоже с вероятным сценарием применения советского комплексе «Периметр», предназначенного для автоматического нанесения массированного ядерного удара, который действует и сегодня в России. По словам чиновника, технология ИИ может спровоцировать масштабную ядерную войну даже без подключения к действующим ядерным системам в Соединенных Штатах или в любой другой стране мира.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
National Interest сравнил российский самолет ДРЛО А-100 с E-3 Sentry ВВС…
Массовая драка в махачкалинском клубе закончилась…
Юлия Барановская отправила сына Арсения в первый…
Дети Пугачевой и Галкина лично работают над образом знаменитой…
Жена Григорьева-Апполонова из "Иванушек" официально подала на…
Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила подписчиков с Днем…
США нашли новую причину для ядерной…
Леонид Агутин поздравил всех с Днем знаний песней про…
Ученые признали сонный паралич совершенно…
Николай Дроздов рассказал, как шел на 1 сентября в годы…
Экономисты рассказали о перспективах рубля в…
Дженнифер Энистон заплатила за свидание с миллионером 750 тысяч…
Филипп Киркоров показал фото, как он шел в первый класс в 1974…
Продюсер Андрей Разин набирает в «Ласковый май» красивых статных…
Анастасия Волочкова: "Любовницы Игоря Вдовина живут на мои…
Плавание в бассейне чревато появлением четырех…
Екатерина Гусева показала свое лицо без…
Таисия Повалий увлекалась творчеством Софии Ротару и Аллы…
Поклонники с трудом узнали располневшего Валерия…
Оксана Воеводина впервые рассказала о причинах развода с экс-королем…
Анастасия Шубская заявила, что материнство изменило ее…
Россия стоит на пороге создания беспилотного танка нового…
Медики назвали главные мифы о…
Вышел последний эпизод сериала «Форс-мажоры», где снималась Меган…
Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые вышли вместе в свет после…
Настасья Самбурская стала жертвой аферистки, разместившей ее фото на сайте…
Алена Хмельницкая похвасталась собственным цветущим…
Сергей Светлаков на время вернется в «Уральские…
Norton Dominator Street выпустят ограниченной…
В Сети опубликовали данные об уникальном советском автомобиле «Искра», опередившим…
Кристина Орбакайте собрала 7-летнюю дочь Клавдию во 2…
Филипп Киркоров готовится вести своих детей в первый…
Юлия Меньшова опубликовала кадр с празднования…
Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов отменил отпуск Дмитрия Дмитренко и Ольги…
Телеведущая Алена Водонаева обматерила Ксению Бородину после обвинений в фальшивой…
Виталина Цымбалюк-Романовская показала постройневшую фигуру в…
Из-за урагана рэпер Джиган с женой и детьми застрял на острове в…
Названы лучшие отечественные…
На Венецианском кинофестивале Джуд Лоу отказался отвечать на вопрос о Боге и…
Известный каннибал стал поваром в британской психиатрической…
Просмотреть все новости