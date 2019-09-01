Телеведущая Алена Водонаева обматерила Ксению Бородину после обвинений в фальшивой дружбе

Не так давно Ксения Бородина в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, почему не общается с бывшими подругами. Телеведущая отметила, что многие дружили с ней только ради славы, а в пример привела свою свадьбу, где якобы подруги пытались встать в первых рядах, чтобы получить свою порцию славы. К нечестным девушкам отнесла звезда "Дома-2" и светскую львицу Алену Водонаеву.Стоит отметить, что Алена Водонаева не стала молчать и написала ответ также в соцсети Instagram. Телеведущая обматерила бывшую подругу и отметила, что слава за ее счет ей не нужна. Как отметила звезда проекта "Дом-2", все выходят замуж и беременеют, потому этим никого не удивишь. Также Водонаева добавила, что на торжество Бородиной и Омарова она опоздала, так как провела ночь и утро в компании своего молодого человека. Со свадьбы она также ушла одной из первых, чтобы побыстрее вернуться к своему избраннику.