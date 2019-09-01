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Известный каннибал стал поваром в британской психиатрической лечебнице

Известный каннибал и сексуальный садист Грэм Фишер стал поваром в британской психиатрической лечебнице Бродмур. Теперь он готовит для остальных пациентов обычную еду и рассказывает о том, как ему нравится данная работа.
Известный каннибал стал поваром в британской психиатрической лечебнице

В психиатрической лечебнице Бродмур лечатся множество «известных» личностей. Среди них есть серийный убийца «йоркширский потрошитель» Питер Саткллифф. В 2008 году сюда попал и Грэм Фишер – каннибал и садист. В это лечебное учреждение его направили из-за нападения на двух иностранных студенток с целью изнасилования. Суд признал его невменяемым и отправил в Бродмур.

Уже в психиатрической лечебнице Грэм Фишер признался, что является каннибалом. В 1998 году он задушил свою соседку и несколько дней питался ее мясом. Спустя неделю он убил 75-летнюю старушку и готовил из нее еду. Несмотря на подобную биографию, в Бродмуре он стал поваром.

За время нахождения в лечебнице он даже успел сильно потолстеть, в один момент его вес достигал 130 килограммов. Ему также сделали дорогостоящую операцию по бандажированию желудка, она позволила ему похудеть. Сейчас Грэм Фишер обожает свою работу. Чаще всего ему заказывают бисквитные торты, пиццу и курицу с карри. Сам же каннибал любит тосты с сыром, луком и помидорами, приготовленные в духовке.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:39

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