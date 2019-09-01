Коломойский вспомнил, как обсуждал с Зеленским дефолт в Украине





По заявлениям Коломойского, разговор имел место еще до решения Зеленского претендовать на должность президента. В частности, во время встречи был затронут вопрос об объявлении Украиной дефолта. Олигарх считает это решение честным подтверждением собственной неплатежеспособности перед очищением и восстановлением. Бизнесмен считает, что нынешний глава страны понимает свою ответственность.Коломойский призывает Украину объявить дефолт по внешнему долгу, последовав примеру Греции и Аргентины. Однако команда Зеленского исключила такую вероятность, поскольку отображает позицию украинского народа.