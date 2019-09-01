Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко откажется от посещения школы ради продолжения спортивной карьеры

На официальном портале Александра Плющенко в Instagram Яна Рудковская ответила на вопросы фолловеров о дальнейшей учебе своего сына. В частности, звездные родители юного фигуриста хотят, чтобы он продолжил карьеру, не отвлекаясь на школу. При этом мальчик будет числиться в одном из учебных заведений и впоследствии сдавать экзамены наравне со сверстниками. Как отметила продюсер, ее сын уже может самостоятельно оплачивать себе репетиторов, няню, охрану, водителя и тренера. В будни Александр Плющенко начинает тренировки в 09:00, а в 12:00 он прерывается на еду и сон. Следующая тренировка начинается спустя 1,5 часа, а освобождается фигурист после 17:00.Как передает Teleprogramma, с таким графиком у Александра Плющенко остается время на отдых и развлечения, но не на школу. В социальных сетях фигурист показал, как отрабатывает номер “Tango Amore”, для которого ему сшили костюм, как у отца.