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Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко откажется от посещения школы ради продолжения спортивной карьеры

Юный сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской не будет посещать школу, чтобы продолжать спортивную карьеру. На данный момент шестилетний Александр Плющенко готовится к соревнованиям, публикуя успехи на просторах профиля в Instagram.

На официальном портале Александра Плющенко в Instagram Яна Рудковская ответила на вопросы фолловеров о дальнейшей учебе своего сына. В частности, звездные родители юного фигуриста хотят, чтобы он продолжил карьеру, не отвлекаясь на школу. При этом мальчик будет числиться в одном из учебных заведений и впоследствии сдавать экзамены наравне со сверстниками. Как отметила продюсер, ее сын уже может самостоятельно оплачивать себе репетиторов, няню, охрану, водителя и тренера. В будни Александр Плющенко начинает тренировки в 09:00, а в 12:00 он прерывается на еду и сон. Следующая тренировка начинается спустя 1,5 часа, а освобождается фигурист после 17:00.

Как передает Teleprogramma, с таким графиком у Александра Плющенко остается время на отдых и развлечения, но не на школу. В социальных сетях фигурист показал, как отрабатывает номер “Tango Amore”, для которого ему сшили костюм, как у отца.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:32

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