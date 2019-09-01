Экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова призналась, что на отдых потратила более 200 тысяч рублей

Не так давно экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова рассказала своим поклонникам в Instagram, что она отправилась на отдых, где нет связи и интернета. Вскоре звезда реалити все же вернулась в соцсеть и призналась, что несколько дней провела в горах Алтая, куда летела на вертолете.Теперь же Евгения Феофилактова рассказала, что за неделю проживания в отпуске она потратила около 150 тысяч рублей на человека, а полет на вертолете, как предположили фанаты, обошлась ей в сумму более 50 тысяч рублей. Примечательно, что на отдых своего сына Даниэля Феофилактова предпочла не брать.