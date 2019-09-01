С сентября жители России смогут узаконить самовольно занятую землю





В процессе осуществления комплексных кадастровых работ появится возможность оформить собственность над землями, если те самовольно используются не менее 15 лет. Согласно заявлению сотрудников ФКП Росреестра, дачники или жители поселков часто практикуют обработку земли заброшенных соседских участков. Последние они могли приобрести или получить во временное пользование, но теперь их можно узаконить. Для этого нужно соблюсти несколько условий, в частности, земля должна обрабатываться не менее 15 лет.Также не должно быть споров с соседями и претензий со стороны властей. При обнаружении самовольно занятых участков решение о внесении правок в обозначение границ утверждает непосредственно Росреестр.