С сентября жители России смогут узаконить самовольно занятую землю
Вскоре россияне получат возможность узаконить занятую в самовольном порядке землю, что станет возможно согласно поправкам о кадастровой деятельности. Поправки вступят в силу с 16 сентября этого года, а коснутся они тех участков, что эксплуатируются на протяжении последних 15 лет.
В процессе осуществления комплексных кадастровых работ появится возможность оформить собственность над землями, если те самовольно используются не менее 15 лет. Согласно заявлению сотрудников ФКП Росреестра, дачники или жители поселков часто практикуют обработку земли заброшенных соседских участков. Последние они могли приобрести или получить во временное пользование, но теперь их можно узаконить. Для этого нужно соблюсти несколько условий, в частности, земля должна обрабатываться не менее 15 лет.
Также не должно быть споров с соседями и претензий со стороны властей. При обнаружении самовольно занятых участков решение о внесении правок в обозначение границ утверждает непосредственно Росреестр.
В процессе осуществления комплексных кадастровых работ появится возможность оформить собственность над землями, если те самовольно используются не менее 15 лет. Согласно заявлению сотрудников ФКП Росреестра, дачники или жители поселков часто практикуют обработку земли заброшенных соседских участков. Последние они могли приобрести или получить во временное пользование, но теперь их можно узаконить. Для этого нужно соблюсти несколько условий, в частности, земля должна обрабатываться не менее 15 лет.
Также не должно быть споров с соседями и претензий со стороны властей. При обнаружении самовольно занятых участков решение о внесении правок в обозначение границ утверждает непосредственно Росреестр.
Экономика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:22