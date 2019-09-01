Стало известно, как устроиться на работу с зарплатой 250 тысяч рублей





Самые высокие заработные платы в России предлагаются в сфере информационных технологий. Разработчику программного обеспечения на языке C# в Москве предлагают зарплату в 250 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге специалисту по Java можно устроиться на работу с заработной платой в 220 тысяч. В Екатеринбурге вакансии разработчика программ для банковского сектора предлагают зарплату от 120 до 150 тысяч рублей. Жители Нижнего Новгорода могут устроиться на должность ведущего программиста 1С и получать от 90 до 110 тысяч рублей.Несмотря на обилие предложений, к кандидатам выдвигаются серьезные требования, эксперты рассказали, как им соответствовать. Первым делом нужно составить два вида резюме – короткое и подробное. Вторым может являться портфолио прошлых работ. Также работодатели все чаще проверяют социальные сети кандидата, поэтому нужно их оформить соответствующим образом.Еще один совет от экспертов, позволяющий получить работу с зарплатой в 250 тысяч – это готовиться к долгому поиску. На такие должности отбор может идти месяцами. Это время работодатели тратят на получения рекомендаций о работнике, проверку его упоминаний в СМИ, публикаций научных работ и т.д.