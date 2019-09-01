NASA показало невероятный вид на ураган "Дориан"
NASA показало невероятный вид на ураган "Дориан" над Атлантическим океаном. По данным Национального центра ураганов, шторм с ветрами 145 миль в час может достигнуть категории 5.
По состоянию на субботу, 31 августа, ураган 4-й категории “Дориан” движется через западную часть Атлантического океана и направляется к северо-западным Багамским островам, где он ожидается в воскресенье. Камеры NASA запечатлели вид на катаклизм в 11:28 по восточному времени 31 августа над Атлантическим океаном. Над циклоном прошли спутник NOAA на АЭС Суоми, GCOM-W1 и NOAA-20, наблюдая за уникальными особенностями. В субботу АЭС Суоми запечатлела четкий глаз, который можно легко увидеть вместе с различными облачными полосами. В шторме в южной части виден одинокий удар молнии. Инфракрасные изображения также показывают тропосферные конвективные гравитационные волны, стекающие от интенсивного шторма.
Снимок, снятый ранним субботним утром, хорошо показал структуру “Дориана”. По словам сотрудников NASA, буря хорошо развита, а также проявляется глаз, дающий прогнозистам представление о центре циркуляции. По данным Национального центра по ураганам, на северо-западе Багамских островов ожидается общее количество осадков от 10 до 15 дюймов, а в отдельных - до 25 дюймов, что может вызвать внезапное наводнение.
По состоянию на субботу, 31 августа, ураган 4-й категории “Дориан” движется через западную часть Атлантического океана и направляется к северо-западным Багамским островам, где он ожидается в воскресенье. Камеры NASA запечатлели вид на катаклизм в 11:28 по восточному времени 31 августа над Атлантическим океаном. Над циклоном прошли спутник NOAA на АЭС Суоми, GCOM-W1 и NOAA-20, наблюдая за уникальными особенностями. В субботу АЭС Суоми запечатлела четкий глаз, который можно легко увидеть вместе с различными облачными полосами. В шторме в южной части виден одинокий удар молнии. Инфракрасные изображения также показывают тропосферные конвективные гравитационные волны, стекающие от интенсивного шторма.
Снимок, снятый ранним субботним утром, хорошо показал структуру “Дориана”. По словам сотрудников NASA, буря хорошо развита, а также проявляется глаз, дающий прогнозистам представление о центре циркуляции. По данным Национального центра по ураганам, на северо-западе Багамских островов ожидается общее количество осадков от 10 до 15 дюймов, а в отдельных - до 25 дюймов, что может вызвать внезапное наводнение.
Cameras outside the space station captured these views of rapidly intensifying #HurricaneDorian at 12:18pm ET on August 30 as it churned over the Atlantic Ocean. For more on NASA’s coverage of #Dorian, visit: https://t.co/Si2ENfjBN0. pic.twitter.com/llcY8mXakw— Intl. Space Station (@Space_Station) 30 серпня 2019 р.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:18