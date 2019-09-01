Toyota Hilux стал самым популярным пикапом в России





Как свидетельствует «Автостат», за первые семь месяцев прошедшего года доля реализованных иномарок-пикапов в РФ упала на 9%, до 3 486 с 3 805 единиц. Лидером здесь оказался Toyota Hilux: в январе-июле этой машиной обзавелись 1 150 российских автолюбителей. Это на 7% больше, чем было продано за то же время в 2018 году.Второе место в рейтинге наиболее реализуемых пикапов в России занял Mitsubishi L200. В стране за вышеуказанное время дилеры продали 1 026 таких моделей (-35,5%). На третьей позиции расположился Volkswagen Amarok - всего 348 реализованных авто, что на 4,4% менее показателей ушедшего года.