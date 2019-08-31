Британца оштрафовали за перевозку автомобиля на крыше своей машины





Этот необычный инцидент произошел еще в марте 2019 года, однако в Сети видео опубликовали лишь недавно. Это связано с тем, что закончилось судебное разбирательство, и запись перестала быть материалом дела. На видео видно, как автомобиль Volkswagen Passat перевозит на своей крыше частично разобранный Skoda Octavia. Британская полиция посчитала такой метод транспортировки машины опасным и решила оштрафовать водителя, но тот не согласился с таким решением и подал в суд.Разбирательство установило, что британец на самом деле нарушил законы и должен заплатить 80 фунтов штрафа. Изначально водитель отрицал свою вину. Он заявлял, что вместе с автомобилем на крыше своей машины проехал всего 300 метров, а скорость движения не превышала 8 км/ч. Также житель города Аберистуит заверял суд и полицию, что Skoda Octavia была надежно закреплена и не могла упасть, тем самым создав аварийную ситуацию на дороге.Позже выяснилось, что эти показания неправдивы. По сообщению очевидцев, британец вместе с автомобилем на крыше своего авто проехал практически через весь город. В итоге мужчина признал вину и заявил, что пытался лишь помочь своему другу, но такое решение было глупым.