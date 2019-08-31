Беременная звезда «Дома-2» Саша Шева уверена, что Виктор Шароваров бросил ее из-за ревности
Экс-героиня скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Александра Шева решила раскрыть подписчикам причины разрыва с Виктором Шароваровым. Как признается будущая мамочка, ее шокировала жестокость отца ее еще не рожденного малыша.
Накануне Саша Шева решила проанализировать события последних дней, чтобы окончательно разобраться, почему Виктор Шароваров принял решение поставить в их отношениях точку. Оказалось, что брюнетка узнала о том, что ее избранник больше не хочет быть с ней, из социальных сетей.
Стоит напомнить, что на днях Шароваров разместил в личном профиле пост, в котором сообщил фанатам, что они с Шевой больше не вместе. Как выяснилось, перед этим Виктор вышел на связь с Сашей, которой кратко и сухо сообщил свое решение.
У себя на страничке Шева призналась подписчикам, что была шокирована жестокостью Шароварова, ведь буквально за несколько дней до его поста они виделись в Москве, где на протяжении 4 часов разговаривали, целовались и строили совместные планы на будущее.
Шева предполагает, что на решение Шароварова о расставании мог повлиять тот факт, что в течение нескольких дней до его приезда в Москву она не отвечала на его сообщения и звонки. А так как Виктор является очень ревнивым мужчиной, он достаточно близко воспринимает каждый «прокол» Саши.
К слову, к таким выводам Шева пришла, хорошо изучив несколько интервью с Шароваровым.
Накануне Саша Шева решила проанализировать события последних дней, чтобы окончательно разобраться, почему Виктор Шароваров принял решение поставить в их отношениях точку. Оказалось, что брюнетка узнала о том, что ее избранник больше не хочет быть с ней, из социальных сетей.
Стоит напомнить, что на днях Шароваров разместил в личном профиле пост, в котором сообщил фанатам, что они с Шевой больше не вместе. Как выяснилось, перед этим Виктор вышел на связь с Сашей, которой кратко и сухо сообщил свое решение.
У себя на страничке Шева призналась подписчикам, что была шокирована жестокостью Шароварова, ведь буквально за несколько дней до его поста они виделись в Москве, где на протяжении 4 часов разговаривали, целовались и строили совместные планы на будущее.
«Я до сих пор не могу прийти в себя. Нахожусь в какой-то прострации. Никак не могу понять, как так…» - написала экс-участница «Дома-2» в личном микроблоге.
Шева предполагает, что на решение Шароварова о расставании мог повлиять тот факт, что в течение нескольких дней до его приезда в Москву она не отвечала на его сообщения и звонки. А так как Виктор является очень ревнивым мужчиной, он достаточно близко воспринимает каждый «прокол» Саши.
К слову, к таким выводам Шева пришла, хорошо изучив несколько интервью с Шароваровым.