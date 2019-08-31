Беременная звезда «Дома-2» Саша Шева уверена, что Виктор Шароваров бросил ее из-за ревности

«Я до сих пор не могу прийти в себя. Нахожусь в какой-то прострации. Никак не могу понять, как так…» - написала экс-участница «Дома-2» в личном микроблоге.

Накануне Саша Шева решила проанализировать события последних дней, чтобы окончательно разобраться, почему Виктор Шароваров принял решение поставить в их отношениях точку. Оказалось, что брюнетка узнала о том, что ее избранник больше не хочет быть с ней, из социальных сетей.Стоит напомнить, что на днях Шароваров разместил в личном профиле пост, в котором сообщил фанатам, что они с Шевой больше не вместе. Как выяснилось, перед этим Виктор вышел на связь с Сашей, которой кратко и сухо сообщил свое решение.У себя на страничке Шева призналась подписчикам, что была шокирована жестокостью Шароварова, ведь буквально за несколько дней до его поста они виделись в Москве, где на протяжении 4 часов разговаривали, целовались и строили совместные планы на будущее.Шева предполагает, что на решение Шароварова о расставании мог повлиять тот факт, что в течение нескольких дней до его приезда в Москву она не отвечала на его сообщения и звонки. А так как Виктор является очень ревнивым мужчиной, он достаточно близко воспринимает каждый «прокол» Саши.К слову, к таким выводам Шева пришла, хорошо изучив несколько интервью с Шароваровым.