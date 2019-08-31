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Гарик Харламов высмеял новости о непомерных тратах его жены Кристины Асмус

Гарик Харламов высмеял новости о непомерных тратах его жены Кристины Асмус. Комик порекомендовал жёлтой прессе правильно считать его расходы.
Гарик Харламов высмеял новости о непомерных тратах его жены Кристины Асмус

Этим летом Асмус отправилась вместе с 5-летней дочкой на Мальдивы, оставив отца семейства на родине из-за загруженного графика. В это время жёлтая пресса наперебой пестрила заголовками о непомерных тратах жены Харламова, якобы та оставила на отдыхе около 4 миллионов рублей, обобрав до нитки резидента «Comedy Club».

Гарик Харламов высмеял выдумки журналистов, а также опубликовал на своей странице в Instagram шутливые заголовки вероятных газет, среди которых «Известный юморист заплатил 134 миллиона рублей за возможность усыновить детёныша тюленя» и «Харламов спустил 6 миллиардов долларов на устройство, подающее мороженое сразу в мозг». Поклонники решили: именно знаменитому комику известно, что доведения новости до абсурда является одним из старых методов юмора.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 17:19

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