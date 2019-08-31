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Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки

Американка взяла на борт самолета компании American Airlines своего пони. Это жительница США сделала для оказания себе моральной поддержки во время полета, как сообщают другие пассажиры, животное никому не мешало.

Эта необычная ситуация была заснята на множество видео, уже появившихся в Сети. Изначально американку вместе с ее пони заметили в аэропорту. Многие люди считали, что она оставит его перед тем, как зайти в самолет, но все оказалось иначе. Она направилась к трапу вместе со своим питомцем и даже зашла с ним в салон. Женщина спокойно заняла свое место и усадила животное рядом со своими ногами.

Другие пассажиры рейса Чикаго-Омаха сообщили о том, что американка и ее пони никому не мешали. Они спокойно заняли свои места и также незаметно для остальных покинули салон после посадки. Весь остальной полет животное спало, положив голову на колени своей хозяйки. Как сама жительница США объяснила пассажирам, пони она взяла для собственной моральной поддержки во время полета.

Следует отметить, что такие действия американки было полностью законными. Существует рекомендация министерства транспорта США, разрешающая пассажирам брать с собой в салон домашних животных для того, чтобы те оказывали людям эмоциональную и моральную поддержку. Такие правила распространяются исключительно на внутренние рейсы по стране.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:13

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