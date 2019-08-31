Борис Джонсон в юности мечтал стать рок-звездой

В предпоследний день августа Борис Джонсон встретился с детьми, проживающими в Лондоне. Общаясь с подрастающим поколением, нынешний председатель правительства Великобритании рассказал, что подумывал стать рок-музыкантом, для чего попытался выучить песню одной из метал-групп, но быстро оставил эту затею. Далее Джонсон решил, что в будущем будет владеть супермаркетами, но данная идея потерпела крах, как и следующая производить кухонную плитку. Все это говорит о том, заметил премьер-министр, что людям нужно попробовать себя в разных сферах жизни.Пост премьера Джонсон занял 23 июля, его предшественником является Тереза Мэй, ушедшая в отставку из-за разногласия с правительством из-за Brexit. В 2008-2016 годах политик работал в должности мэра Лондона, а в 206-2018 годах был главой британского МИДа. Покинуть Евросоюз королевство должно окончательно в конце октября.Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. В 70-х его семья переехала в Британию. Будущий премьер учился в Баллиоп-колледже Оксфорда, а по завершению учебы работал в журналистике. В политике с 2001 года, с 23 июля этого года Борис Джонсон - глава партии консерваторов.