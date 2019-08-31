В Антарктиде обнаружен прожектор, передающий таинственный сигнал
В Антарктиде обнаружен прожектор, передающий таинственный сигнал. По словам учёных, процесс таяния ледников приоткрывает для них недостаточно изученные сведения о материке.
Недавно на самом южном континенте планеты учёными был обнаружен прожектор, основание которого начиналось глубоко в земле. Неизвестный источник света имел форму цветочных лепестков, выдавая при этом короткий, но толстый луч, находящийся в снегах Антарктиды. Учёные связывают данное явление с вмешательством НЛО, ведь неизвестный прожектор направлен в космическое пространство и может служить ориентиром для инопланетных жителей. Также они уверяют, что пришельцы часто посещают зону вечной мерзлоты.
Официальные научные представители на территории Антарктиды пока не спешат комментировать данную ситуацию.
Недавно на самом южном континенте планеты учёными был обнаружен прожектор, основание которого начиналось глубоко в земле. Неизвестный источник света имел форму цветочных лепестков, выдавая при этом короткий, но толстый луч, находящийся в снегах Антарктиды. Учёные связывают данное явление с вмешательством НЛО, ведь неизвестный прожектор направлен в космическое пространство и может служить ориентиром для инопланетных жителей. Также они уверяют, что пришельцы часто посещают зону вечной мерзлоты.
Официальные научные представители на территории Антарктиды пока не спешат комментировать данную ситуацию.
Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:06