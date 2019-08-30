Более половины россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю





При этом 43% предпочли бы не переходить на четырехдневную неделю, а лишь сократить каждый рабочий день на 1 час. В целом, 53% россиян поддерживают подобную инициативу, тогда как 34% относятся к ней негативно, еще 14% опрошенных не смогли дать ответ. Примечательно, что наибольшая поддержка такого решения имеется среди молодых людей в возрасте 18-30 лет, у них этот показатель составляет 74%.В ходе опроса у россиян поинтересовались, почему им нравится идея перехода на четырехдневную рабочую неделю. 22% отметили, что у них будет дополнительное время на отдых, 12% планируют уделять больше внимания семье и детям, а еще 6% - личной жизни. 44% опрошенных считают, что такие перемены никак не повлияют на эффективность экономики России, 33% уверены, что ее показатели снизятся, а еще 7% полагают, что она наоборот увеличится.При этом жители РФ по-разному оценивают вероятность введения четырехдневной рабочей недели. 54% считают, что в течение 5 лет в России ее точно не будет, а 23% уверены в обратном. При этом 27% отмечают, что она появится в течении ближайших 15-20, а не 3-5 лет. 26% опрошенных имеют противоположную точку зрения.