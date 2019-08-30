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Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы и анафилактического шока

Известный британский ведущий Беар Гриллс, снимавшийся во множестве проектов касательно экстремального выживания, едва не умер. Знаменитость оказался на грани смерти из-за укуса пчелы, который спровоцировал у него развитие анафилактического шока.
Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы и анафилактического шока

Такую информацию опубликовало авторитетное британское издание The Sun. Инцидент произошел во время съемок проекта о выживании «Остров сокровищ». Во время него 12 известных участников будут приспосабливаться к жизни на отдаленном острове посреди Тихого океана, а победитель получит 100 тысяч фунтов.

Инцидент произошел во время того, как Беар Гриллс лично переправлял своих подопечных на лодке на остров. Неожиданно к нему подлетела пчела и ужалила его. Состояние известного ведущего резко ухудшилось, и у него начался приступ анафилактического шока. К частью, медики оказались поблизости и смогли спасти жизнь знаменитости, оказавшейся на грани смерти. Сейчас с ним все хорошо, ему больше ничего не угрожает.

Сообщается, что это происшествие очень испугало будущих участников проекта по выживанию. Они отмечают, что считают Беара Гриллса профи в этом вопросе, но даже он не смог защитить себя от укуса пчелы, зная, что у него аллергия. Многие из них посчитали, что звезда был недостаточно внимателен, другие же уверены, что ему просто не повезло, ведь он был сосредоточен не на вопросе выживания, а на самих участниках.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:31

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