В Японии загорелся головной офис автопроизводителя Toyota





Инцидент произошел в городе Тоета, именно в честь него и была названа одноименная компания. Около 11 часов дня местные пожарные службы получили сообщения, что с 8 этажа головного офиса автопроизводителя идет густой дым. На место оперативно выехали более 10 единиц спецтехники и спасатели. Также произошла полная эвакуация всех работников данного офиса, из-за возгорания случилось сильное задымление большинства помещений.В настоящий момент причина пожара неизвестна, предполагается, что он начался в отделе разработки технологий, но точного подтверждения нет, так как ни пожарные, ни работники не видели сам огонь, а могут наблюдать лишь плотные клубы дыма, выходящие из окон на 8 этаже головного офиса Toyota.Сейчас пожарные службы пытаются установить очаг возгорания для того, чтобы преступить к его локализации и тушению. Сообщается, что во время инцидента никто из работников головного офиса Toyota не пострадал.