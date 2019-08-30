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Сотрудница авиакомпании лишилась работы из-за публичного высмеивания стюардесс

Сотрудница польской авиакомпании LOT лишилась своей должности директора департамента управления персоналом. Ее уволили с работы из-за публичного высмеивания внешнего вида стюардесс British Airways.
Сотрудница авиакомпании лишилась работы из-за публичного высмеивания стюардесс

Катаржина Рихтер летела из Англии в Польшу и во время полета сфотографировалась с двумя членами экипажа. Вернувшись домой, женщина разместила на странице в Facebook сообщение, в котором высмеяла внешний вид стюардесс авиакомпании British Airways. Критика была связана с их грязной обувью, униформой не по размеру, «двойными» подбородками, некрасивыми зубами и грязными волосами. Подобный внешний вид она назвала недопустимым и постыдным.

Вскоре на это сообщение сотрудницы авиакомпании LOT отреагировали представители British Airways. Они назвали подобное поведение недопустимым и заявили, что стюардессы находятся на борту чтобы обслуживать пассажиров и обеспечивать их безопасность, а не с целью радовать их своим внешним видом. Эту позицию поддержали и обычные пользователи Сети.

Чуть позже ситуацию прокомментировал представитель авиакомпании LOT. Он заявил, что подобные высказывания их сотрудницы являются недопустимыми и полностью противоречат корпоративной точке зрения. Также было сказано, что LOT досрочно расторгла контракт с Катаржиной Рихтер и теперь она больше не занимает свою должность и уволена из компании. Впоследствии сама женщина также принесла извинения.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:03

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