Сотрудница авиакомпании лишилась работы из-за публичного высмеивания стюардесс
Сотрудница польской авиакомпании LOT лишилась своей должности директора департамента управления персоналом. Ее уволили с работы из-за публичного высмеивания внешнего вида стюардесс British Airways.
Катаржина Рихтер летела из Англии в Польшу и во время полета сфотографировалась с двумя членами экипажа. Вернувшись домой, женщина разместила на странице в Facebook сообщение, в котором высмеяла внешний вид стюардесс авиакомпании British Airways. Критика была связана с их грязной обувью, униформой не по размеру, «двойными» подбородками, некрасивыми зубами и грязными волосами. Подобный внешний вид она назвала недопустимым и постыдным.
Вскоре на это сообщение сотрудницы авиакомпании LOT отреагировали представители British Airways. Они назвали подобное поведение недопустимым и заявили, что стюардессы находятся на борту чтобы обслуживать пассажиров и обеспечивать их безопасность, а не с целью радовать их своим внешним видом. Эту позицию поддержали и обычные пользователи Сети.
Чуть позже ситуацию прокомментировал представитель авиакомпании LOT. Он заявил, что подобные высказывания их сотрудницы являются недопустимыми и полностью противоречат корпоративной точке зрения. Также было сказано, что LOT досрочно расторгла контракт с Катаржиной Рихтер и теперь она больше не занимает свою должность и уволена из компании. Впоследствии сама женщина также принесла извинения.
Катаржина Рихтер летела из Англии в Польшу и во время полета сфотографировалась с двумя членами экипажа. Вернувшись домой, женщина разместила на странице в Facebook сообщение, в котором высмеяла внешний вид стюардесс авиакомпании British Airways. Критика была связана с их грязной обувью, униформой не по размеру, «двойными» подбородками, некрасивыми зубами и грязными волосами. Подобный внешний вид она назвала недопустимым и постыдным.
Вскоре на это сообщение сотрудницы авиакомпании LOT отреагировали представители British Airways. Они назвали подобное поведение недопустимым и заявили, что стюардессы находятся на борту чтобы обслуживать пассажиров и обеспечивать их безопасность, а не с целью радовать их своим внешним видом. Эту позицию поддержали и обычные пользователи Сети.
Чуть позже ситуацию прокомментировал представитель авиакомпании LOT. Он заявил, что подобные высказывания их сотрудницы являются недопустимыми и полностью противоречат корпоративной точке зрения. Также было сказано, что LOT досрочно расторгла контракт с Катаржиной Рихтер и теперь она больше не занимает свою должность и уволена из компании. Впоследствии сама женщина также принесла извинения.
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:03