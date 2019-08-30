В Сети опубликованы изображения пятидверного Suzuki Jimny
В Сети были опубликованы рендеры пятидверного внедорожника нового поколения Suzuki Jimny. Авторы изображений пофантазировали и представили, как, по их мнению, должен выглядеть автомобиль с подобным типом кузова.
В настоящий момент японский автопроизводитель Suzuki представил лишь два вида внедорожника Suzuki Jimny: трехдверный и пикап. Сначала показали первый, и он сразу привлек внимание автолюбителей и критиков. Все они отметили необычный дизайн новинки, очень напоминающий Mercedes-Benz G-Class, однако имеющий собственные отличительные черты. Уже тогда многие были уверены в том, что бренд вскоре представит пятидверную версию модели, но все сложилось иначе – показали пикап. Он вызвал не меньший фурор, особенно это касается Австралии. Тогда радостный руководитель компании Suzuki даже заявил, что они смогут продавать любой автомобиль, если в его названии есть Jimny.
Российские дизайнеры решили представить, как мог бы выглядеть пятидверный внедорожник Suzuki Jimny. За основу они взяли трехдверный вариант и слегка его увеличили. Полученные рендеры говорят о том, что внешний вид автомобиля отлично подходит для пятидверной модификации, которая выглядит более серьезной и солидной. Также стоит отметить, что представители японского бренда не отрицали возможность появление подобного варианта кузова и выражали уверенность, что такое решение придется по душе семьям.
В настоящий момент японский автопроизводитель Suzuki представил лишь два вида внедорожника Suzuki Jimny: трехдверный и пикап. Сначала показали первый, и он сразу привлек внимание автолюбителей и критиков. Все они отметили необычный дизайн новинки, очень напоминающий Mercedes-Benz G-Class, однако имеющий собственные отличительные черты. Уже тогда многие были уверены в том, что бренд вскоре представит пятидверную версию модели, но все сложилось иначе – показали пикап. Он вызвал не меньший фурор, особенно это касается Австралии. Тогда радостный руководитель компании Suzuki даже заявил, что они смогут продавать любой автомобиль, если в его названии есть Jimny.
Российские дизайнеры решили представить, как мог бы выглядеть пятидверный внедорожник Suzuki Jimny. За основу они взяли трехдверный вариант и слегка его увеличили. Полученные рендеры говорят о том, что внешний вид автомобиля отлично подходит для пятидверной модификации, которая выглядит более серьезной и солидной. Также стоит отметить, что представители японского бренда не отрицали возможность появление подобного варианта кузова и выражали уверенность, что такое решение придется по душе семьям.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:50