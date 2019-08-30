Названы подходящие для Сибири автомобили





Зима является большим испытанием для любого авто, однако некоторые автолюбители вынуждены сталкиваться с такой погодой большую часть года. Это касается тех, кто проживает в Сибири. Первый автомобиль для них – это Nissan X-Trail, эксперты советуют останавливать выбор на последнем поколении. Авто отлично справляется с снегом и имеет низкий расход топлива. Suzuki SX-4 подойдет представительницам прекрасного пола, желающим получить надежный, стильный и компактный автомобиль для зимы. Модель имеет высокий клиренс, что делает его устойчивым и практически вездеходным.Большой семье эксперты советуют присмотреться ко всей серии внедорожников Volvo XC. Они сочетают в себе немецкое качество, высокий комфорт и стильный внешний вид. Единственный их минус – это стоимость, но она полностью оправдана. Еще один автомобиль для Сибири – это Toyota FJ Cruiser. Эта компактная модель имеет спорный дизайн, но может похвастаться превосходными ходовыми характеристиками.Последнее авто, отмеченное экспертами и подходящее для жителей Сибири, – Hummer. Вся эта модельная линейка имеет непревзойденные характеристики в вопросе проходимости, так как модель изначально разрабатывалась для военных США.