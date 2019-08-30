Россияне копят на обучение детей в вузах по десять лет





Для получения подобных выводов использовались данные 40 тысяч клиентов, воспользовавшихся накопительным страхованием с августа 2018 года по этот же месяц в 2019-м. Оказалось, что россияне чаще копят на обучение сыновей в вузах, чем дочерей: 44% против 41%. Еще 15% собирают деньги на образование для внуков и племянников. Специалисты отметили, что в таких показателях нет гендерного дисбаланса, так как юноши с вероятностью 20,5% не заканчивают программу бакалавриата, тогда как у девушек этот показатель составляет всего 2%.Женщины чаще копят на обучение детей в вузах, чем мужчины: 72% против 28%. Это специалисты связали с тем, что представительницы прекрасного пола более экономны и рациональны в вопросе финансов. 84% россиян планируют накопить сумму от 250 до 350 тысяч рублей. По 6% приходится на тех, кто рассчитывают на 350-450 тысяч и 450-550 тысяч.Чаще всего накоплением денег на обучение детей в вузах занимаются жители Москвы (15%) и Московской области (8%). Далее идет Краснодарский край с 4%, а за ним Ростовская и Свердловская область – по 3%. Также сохраняется тенденция по уменьшению количества бюджетных мест, в 2018-м их было 291 тысяча против 200 тысяч платных.